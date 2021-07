20-Jährige bei Frontalzusammenstoß lebensbedrohlich verletzt

Boizenburg/Elbe. Eine 20-jährige Autofahrerin ist bei einem Frontalzusammenstoß in der Nähe von Boizenburg/Elbe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) lebensgefährlich verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache prallte die Frau mit ihrem Wagen frontal gegen einen Kleintransporter im Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 61 Jahre alte Fahrer des Transporters wurde schwer verletzt und ebenfalls in eine Klinik gebracht. Die Kreisstraße musste mehrere Stunden voll gesperrt werden.

