Impfaktionen an den beruflichen Schulen

Schwerin. In Mecklenburg-Vorpommern können sich alle Azubis und Fachschüler bis zum Ende des Berufsschuljahres am 9. Juli im Rahmen ihrer Ausbildung gegen das Coronavirus impfen lassen. Wie das Bildungsministerium am Mittwoch mitteilte, richtet sich das Angebot an alle Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren. Die Impfungen sollen durch mobile Impfteams an den staatlichen Berufsschulen oder in den Impfzentren der Kreise und kreisfreien Städte erfolgen. Schüler in Einrichtungen freier Träger könnten sich an die nächstgelegene staatliche berufliche Schule wenden, hieß es.

"Impfungen sind der Schlüssel dafür, dass wir gut geschützt in den Herbst gehen können", betonte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD). Eine hohe Impfrate biete gute Voraussetzungen für einen Regelbetrieb im neuen Schuljahr, das am 30. August beginnt. Bis dahin sollen in aller Regel auch die Zweitimpfungen erfolgen. Laut Ministerium können landesweit etwa 34.000 junge Leute, die unter anderem eine gewerbliche oder handwerkliche Lehre absolvieren oder zu Erziehern und Pflegekräften ausgebildet werden, an den Impfaktionen teilnehmen.

Die ständige Impfkommission empfiehlt die COVID-19-Schutzimpfung bislang nur für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren, wenn sie unter bestimmten Vorerkrankungen leiden. Doch können auf individuellen Wunsch und nach ärztlicher Aufklärung auch Jugendliche geimpft werden. Wie aus Daten des Robert-Koch-Instituts hervorgeht, haben in Mecklenburg-Vorpommern bislang 1,9 Prozent der Unter-18-Jährigen die Erst- und 0,7 Prozent auch schon die Zweitimpfung erhalten. Insgesamt liegt die Erstimpfungsquote im Land bei 55 Prozent.

