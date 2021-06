Rostock. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Mittwoch die beiden ersten Spieltage in der 2. Fußball-Bundesliga zeitgenau angesetzt. Aufsteiger Hansa Rostock ist jeweils am Samstag dran. Am 24. Juli gibt es das Heimspiel gegen den Karlsruher SC, am 31. Juli die Auswärtspartie bei Hannover 96. Die Partien am Samstag und Sonntag beginnen jeweils um 13.30 Uhr.

