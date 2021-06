Corona-Pandemie überschattet Schwesigs Regierungsbilanz

Schwerin. Die Corona-Krise trübt die Bilanz der Schweriner SPD/CDU-Koalition in der zu Ende gehenden Wahlperiode. Infolge der Pandemie sei die zuvor gute wirtschaftliche Entwicklung des Landes gebremst worden, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag auf der Bilanz-Pressekonferenz der Landesregierung in Schwerin. Wichtigstes Ziel der zurückliegenden 15 Monate sei es gewesen, das Land so gut und sicher wie möglich durch die schwere Zeit der Corona-Pandemie zu bringen.

Die Koalition habe alles für den gesundheitlichen Schutz der Bevölkerung getan und mit dem größten Hilfspaket in der Geschichte des Landes die Weichen dafür gestellt, dass es wirtschaftlich wieder bergauf gehe, betonte die Regierungschefin. Als politische Meilensteine der vergangenen knapp fünf Jahre führte sie die Abschaffung der Elternbeiträge für die Kitas, das 200 Millionen Euro umfassende Schulpaket sowie die Einführung eines Mindestlohns bei der Vergabe öffentlicher Aufträge an.

In Mecklenburg-Vorpommern wird der Landtag am 26. September neu gewählt. An dem Tag findet parallel auch die Bundestagswahl statt.

