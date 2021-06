Nachhilfe-Angebote für Schüler gefragter als letzten Sommer

Schwerin. Die Anbieter von Nachhilfeunterricht in Mecklenburg-Vorpommern verzeichnen eine größere Nachfrage nach Sommer-Lernkursen als im Vorjahr. Es gebe deutlich mehr Buchungen, ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Konkrete Zahlen wurden nicht genannt. Nach Angaben des Bildungsministeriums gewährt das Land jedem Schüler und jeder Schülerin für maximal 30 Unterrichtsstunden jeweils 12,50 Euro. Nehmen die Kinder am Gruppen-Unterricht teil, entfallen in aller Regel Zusatzzahlungen für die Nachhilfe. Im Vorjahr hatten laut Ministerium lediglich 1400 Schüler an dem außerschulischen Lernprogramm teilgenommen, um Lücken zu schließen, die durch die coronabedingte Aussetzung des Präsenzunterrichts entstanden waren. Insgesamt zahlte das Land rund 400.000 Euro für gut 31.000 Nachhilfestunden.

