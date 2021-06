33-Jährige prallt auf A20 gegen Mittelschutzplanke

Anklam. Eine 33-jährige Frau hat am Freitagabend mit ihrem Auto auf der A20 hinter der Anschlussstelle Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) einen Unfall verursacht. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war die Frau zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, lenkte daraufhin nach links und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Laut Aussage einer weiteren Autofahrerin soll die Frau bereits vor dem Unfall auffällig unterwegs gewesen sein. Die Polizei prüft deshalb, ob die Frau möglicherweise unter Drogeneinfluss stand.

