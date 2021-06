Gesundheit DRK erwartet Mangel an Blutpräparaten und ruft nach Spenden

Lütjensee. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) erwartet während der Sommerferien einen schwindenden Vorrat an Blutpräparaten. Blutspender sollten die etwas kühleren Tage nutzen und noch vor dem Urlaub Blut spenden, appellierte das DRK am Donnerstag. Die Sommerferien seien die klassische Problemzeit beim Blutspenden.

In diesem Jahr könnte es besonders schwierig werden: Wegen der wiedergewonnenen Reisefreiheit würden viele Menschen die Ferien nutzen und verreisen, vermutete das DRK. Dazu komme: "Die Krankenhäuser holen jetzt viele Eingriffe nach, die während der hohen Inzidenzzahlen zurückgestellt wurden", teilte der Medizinische Leiter des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost, Torsten Tonn, mit. "Dadurch steigt der Bedarf in den Krankenhäusern sprunghaft an."

