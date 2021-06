Zwei Corona-Neuinfektionen gemeldet - Inzidenz unter 2,0

Rostock. Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen schwächt sich in Mecklenburg-Vorpommern weiter ab. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte, wurden am Donnerstag zwei positive Testbefunde gemeldet. Das waren vier weniger als am Vortag und zwei weniger als am Donnerstag der Vorwoche.

Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Infektionen im Land erhöhte sich auf 44.122. Es gab einen weiteren Todesfall. Somit starben im Nordosten seit Ausbruch der Pandemie vor mehr als einem Jahr 1.151 Menschen nachweislich im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion.

Die Inzidenz sank leicht auf 1,8 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Das ist weiterhin der niedrigste Wert aller Bundesländer, der Bundesdurchschnitt liegt bei 6,6, Hamburg verzeichnete 10,8. Die Landkreise Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald wiesen mit jeweils 0,4 im Nordosten die geringste Sieben-Tage-Inzidenz auf, am höchsten war sie im Kreis Ludwigslust-Parchim mit 4,2, knapp vor Rostock mit einem Wert von 3,8.

Als genesen gelten in Mecklenburg-Vorpommern nach Lagus-Angaben etwa 42.840 Menschen. Derzeit werden 21 Corona-Patienten in Kliniken behandelt, 10 davon auf Intensivstationen.

Etwa 856.000 Menschen und damit mehr als die Hälfte der Bevölkerung des Landes haben nach Angaben des Robert-Koch Instituts wenigstens eine Corona-Schutzimpfung erhalten. Rund 573.000 von ihnen bekamen demnach auch schon die Zweitimpfung, mit der sich nach Angaben von Medizinern die Schutzwirkung deutlich erhöht. Das sind 35,6 Prozent der Bevölkerung.

© dpa-infocom, dpa:210624-99-130634/2