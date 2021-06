Hansa Rostock gewinnt ersten Test in Zweitliga-Vorbereitung

Rostock. Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock ist mit einem Kantersieg in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Der Aufsteiger gewann am Mittwoch sein erstes Testspiel bei Fünftligist MSV Pampow souverän mit 10:0 (3:0). Für die Gäste trafen die Zugänge Hanno Behrens (8. Minute), Ridge Munsy (10.) und Streli Mamba (50., 59., 89.). Die weiteren Treffer steuerten Nik Omladic (58., 73.), Bentley Baxter Bahn (79.), John Verhoek (88./Elfmeter) sowie ein Pampower per Eigentor bei (18.) bei. Das nächste Testspiel bestreitet Hansa am Samstag (15.30 Uhr) bei Sechstligist Anker Wismar.

© dpa-infocom, dpa:210623-99-116407/2