Auto fährt gegen Straßenbaum: Beifahrerin tot

Friedland. Eine 48 Jahre alte Frau ist als Mitfahrerin eines Autos gestorben, das zuvor ungebremst gegen einen Baum gekracht war. Der 61-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach verlor er am Dienstagabend auf der L273 bei Friedland (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Straße ab. Beide Insassen wurden bei dem Aufprall im Auto eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht.

