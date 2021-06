Nordkirche sendet "Artengel" in diakonische Einrichtungen

Hamburg. Die Nordkirche lässt jeden Monat Künstlerinnen und Künstler als "Artengel" in soziale Einrichtungen ausfliegen. Dort sollen sie zusammen mit den Bewohnern Kunstwerke erschaffen, teilte die Nordkirche mit. Schirmherr der Aktion ist der Künstler Michael Triegel. "Kunst ist ein Grundnahrungsmittel, dessen wir - gerade in schwierigen Zeiten - ganz besonders bedürfen. Sie darf uns an- und aufregen, soll zum Nachdenken animieren, Grenzen verschieben, die Schönheit der Welt zeigen, manchmal trösten oder auch einmal nur unterhalten und ablenken", sagte Triegel in einem Grußwort. Ein Blog auf www. kulturhimmel.de berichtet über die einzelnen Aktionen.

"Jede dieser Aktionen trägt ein Motto, ein Thema, eine Botschaft, die es den Bewohnerinnen und Bewohnern ermöglicht, mal auf andere Gedanken zu kommen, sich mit dem eigenen Leben auseinanderzusetzen und Hoffnung zu schöpfen", hieß es. Am Ende werde das Kunstwerk der Einrichtung als Leihgabe überlassen, um Gespräche und Ideen rund um die Werke anzuregen. Künstler aus dem Gebiet der Nordkirche, die gerne an der Aktion mitmachen möchten, können sich unter der Mailadresse <info@kulturhimmel.de> bewerben.

