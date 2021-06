Aufsteiger Hansa Rostock startet Saisonvorbereitung

Rostock. Aufsteiger FC Hansa Rostock hat die Vorbereitungen auf die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga begonnen. Bei der ersten Übungseinheit am Donnerstagvormittag standen auch die Neuzugänge Hanno Behrens (1. FC Nürnberg) und Thomas Meißner (Puskás Akadémia FC) auf dem Trainingsplatz in der Rostocker Kopernikusstraße. Dagegen fehlte der in dieser Woche vom kasachischen Erstligisten Kairat Almaty ausgeliehene Stürmer Streli Mamba noch.

Auch Luca Horn war nicht dabei. Der 22 Jahre alte Mittelfeldakteur ist am Donnerstag für eine Saison an den Drittligisten FSV Zwickau verliehen worden, um dort mehr Spielpraxis zu sammeln.

Coach Jens Härtel hatte für den Nachmittag eine zweite Trainingseinheit angesetzt. Zuvor wurde der neue Hauptsponsor Apex Energy Solutions, ein in der Region ansässiges Unternehmen für Wasserstoff-Energie, vorgestellt. Ihr erstes Testspiel bestreiten die Hanseaten am am 23. Juni beim NOFV-Oberligisten MSV Pampow.

© dpa-infocom, dpa:210617-99-30865/2