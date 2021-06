Fußball Hansa Rostock startet in die Zweitliga-Vorbereitung

Rostock. Aufsteiger FC Hansa Rostock startet heute in die Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Trainer Jens Härtel hat für die Mecklenburger zwei Trainingseinheiten angesetzt. Im Laufe des Tages soll auch der neue Hauptsponsor vorgestellt werden. Dabei soll es sich um Apex Energy Solutions, ein Unternehmen für Wasserstoff-Energie aus Rostock-Laage, handeln. Ihr erstes Testspiel bestreiten die Rostocker dann am 23. Juni beim Nordost-Oberligisten MSV Pampow.

© dpa-infocom, dpa:210616-99-20965/2