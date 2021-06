Testpflicht für Touristen nach Einreise nach MV entfällt

Schwerin. Die Testpflicht für Touristen nach der Einreise nach Mecklenburg-Vorpommern ist ab heute nicht mehr notwendig. Zuvor mussten sich Touristen jeden dritten Tag im Nordosten testen lassen, sofern sie nicht zweimal geimpft oder von einer Corona-Infektion genesen waren.

Die bestehende Testpflicht bei der Einreise bleibt hingegen zunächst bestehen. Wer zum Urlaub machen in den Nordosten kommt, muss weiterhin einen maximal 24 Stunden alten Test vorweisen, sofern er nicht zweimal geimpft oder von einer Corona-Infektion genesen ist. Für manche Dienstleistungen wie die Gastronomie im Innenbereich soll die Testpflicht ebenfalls zunächst bestehen bleiben. Wer in einem Hotel übernachtet, soll dort jedoch von Donnerstag an Gastronomieangebote auch ohne Test in Anspruch nehmen können. Auf diesen Lockerungsschritt hatte sich die Landesregierung am Dienstag verständigt.

