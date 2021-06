Neustadt-Glewe. Ein Fußgänger ist in Neustadt-Glewe (Kreis Ludwigslust-Parchim) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 17-Jährige habe am Donnerstagabend eine Straße überqueren wollen, teilte die Polizei mit. Er wurde nach dem Unfall mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Unfallursache war zunächst nicht bekannt.

