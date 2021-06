Landtag beendet Sitzungswoche: Letzte Debatten vor Neuwahl

Schwerin. Am heutigen Freitag (9.00) tritt der Landtag in Schwerin zu seiner letzten regulären Sitzung in dieser Wahlperiode zusammen. In der Aktuellen Stunde, die wegen der Regierungserklärung zur Corona-Lage am Mittwoch nach hinten verlegt worden war, soll über die Beschäftigungs- und Lohnentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern debattiert werden. Der Antrag der SPD dazu trägt den Titel "Gute Ideen für gute Arbeit - Mecklenburg-Vorpommern weiter voranbringen". Außerdem wird sich das Parlament mit dem Bericht des MV-Zukunftsrates befassen. Im Auftrag der Landesregierung hatte das Expertengremium Entwicklungschancen für Mecklenburg-Vorpommern ermittelt und Handlungsempfehlungen für die Politik abgeleitet. Weitere Themen der Sitzung sind die Pflege der niederdeutschen Sprache, Konsequenzen aus der Corona-Pandemie für den Schulbetrieb und das Gesundheitswesen, der regionale Bahnverkehr sowie die Bemühungen Schwerins, auf die Unesco-Welterbe-Liste zu kommen.

