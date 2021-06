Retro-Transall zur Abschiedstour im Norden gestartet

Hohn. Eine Retro-Transall in Sonderlackierung ist am Donnerstag im schleswig-holsteinischen Hohn zu einer Abschiedstour durch Norddeutschland gestartet. Die Crew des Lufttransportgeschwaders 63 wollte mit dem Transportflugzeug am Donnerstag nach Angaben eines Sprechers zwölf Stationen in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern anfliegen, darunter auch den Flughafen Stralsund-Barth. Die geplante Flugdistanz beträgt rund 1300 Kilometer.

Die Ära der Transport-Propellermaschinen Transall bei der Luftwaffe geht nach mehr als 50 Jahren dem Ende entgegen. Der letzte Transall-Verband wird Ende des Jahres aufgelöst. Die "Retrobrummel" soll etwa 10 bis 15 Kilometer vor den jeweiligen Stationen von dem jeweiligen Geschwader vor Ort in Empfang genommen werden. Die Überflüge über die Flugplätze sind in Formation geplant. Teilweise wird die Maschine auch ein Stop & Go absolvieren, also landen und gleich wieder starten.

Im August soll eine zweite Abschiedstour die "Retrobrummel" nach Süddeutschland führen, dann voraussichtlich mit Übernachtung der Crew.

