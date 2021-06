Arbeitsagentur Nord legt Arbeitsmarktdaten für Mai vor

Das Logo der Agentur für Arbeit ist an dem Gebäudekomplex der Behörde zu sehen.

Schwerin/Kiel. Die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit in Kiel gibt heute (10.00 Uhr) die Arbeitsmarktzahlen für Mecklenburg-Vorpommern im Monat Mai bekannt. Saisonbedingt wird im Vergleich zum Vormonat April mit einem Rückgang der Arbeitslosenzahlen gerechnet. Unklar ist, inwiefern sich die seit Mitte Mai vollzogenen Lockerungen im Handel und die Vorbereitungen auf den Neustart in Tourismus und Kultur bereits in der Statistik auswirken. Im April war die Zahl der registrierten Erwerbslosen im Nordosten im Vergleich zum Vormonat um 2000 auf 67 800 gesunken. Die Arbeitslosenquote lag damit bei 8,2 Prozent und damit höher als im April 2020. Das könnte sich im Mai ändern. Mit Spannung wird zudem erwartet, wie sich die zur Entlastung der Unternehmen gewährte Kurzarbeit entwickelt hat. Im April hatte sich ein rückläufiger Trend abgezeichnet.

