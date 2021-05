Wegen Corona mehr Hortbetreuung in Sommerferien

Schwerin. Viele Eltern haben einen Teil ihres Jahresurlaubs in der Corona-Krise bereits zur Kinderbetreuung genommen und jetzt stehen sechs Wochen Sommerferien vor der Tür. Deshalb unterstützt das Land eine Ausweitung der Hortbetreuung in den Ferien, wie Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Montag in Schwerin mitteilte. Dafür würden zwei Millionen Euro aus dem MV-Schutzfonds zur Verfügung gestellt. Damit sei die zusätzliche Ferienhortbetreuung bis zu zehn Stunden am Tag für die Eltern beitragsfrei. Normalerweise muss der Ferienhort, wenn er sechs Stunden am Tag übersteigt, bezahlt werden. Er wird den Angaben zufolge auch nicht überall angeboten. Drese appellierte an die Hort-Betreiber, das Landesprogramm zu nutzen und ihr Ferienangebot zu erweitern, um die Eltern zu unterstützen.

