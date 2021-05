Greifswald: Erster Uni-Studiengang zur klinischen Pflege

Greifswald. Als erste Uni in Mecklenburg-Vorpommern bietet die Universitätsmedizin Greifswald vom kommenden Wintersemester an das Fach "Klinische Pflegewissenschaft" an. Der Studiengang starte mit 30 Studienplätzen, die Berufsaussichten für die Absolventen gelten als hervorragend, wie die Universitätsmedizin am Montag mitteilte. Bisher gebe es in Deutschland überwiegend duale Studiengänge oder Angebote an Fachhochschulen. Dabei kooperierten die Bildungsträger mit Krankenhäusern, seien aber nicht institutionell verbunden. Zudem werde immer wieder die Kritik laut, dass wegen der Praxisbetonung die Forschung zu kurz komme, hieß es.

Wie wichtig die Pflege ist, sei vielen Menschen erst während der Pandemie wirklich klar geworden, sagte der kommissarische wissenschaftliche Vorstand der Unimedizin, Karlhans Endlich. Die Pflege müsse weiterentwickelt und professionalisiert werden. "Dazu brauchen wir akademisches Spitzenpersonal, das beides kann: forschen und pflegen."

