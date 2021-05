Zusatzangebote für Bahnreisen zur Ostsee

Schwerin/Berlin. Rechtzeitig zum Neustart im Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern erweitert die Bahn ihr Angebot für Ostsee-Ausflüge. Mit dem "Stadt-Land-Meer-Ticket Plus" könnten vom 13. Juni an aus Berlin sowie zahlreichen Orten in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern weitere Ziele an der Ostsee erreicht werden. Dazu gehörten die Insel Usedom und das Ostseebad Binz, teilte die Deutsche Bahn am Donnerstag mit. Nach dem coronabedingten Einreiseverbot dürfen Tagestouristen vom 11. Juni an wieder nach Mecklenburg-Vorpommern kommen.

Die einfache Fahrt mit dem Regionalzug kann in der 2. Klasse zum Preis von 29 Euro gebucht werden, das Hin- und Rückfahrtticket kostet 47,50 Euro. Kooperationspartner der Bahn AG sind der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, der Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern, die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH und die Niederbarnimer Eisenbahn.

Das Plus-Angebot ergänze das bereits bestehende "Stadt-Land-Meer-Ticket" für 24,50 Euro beziehungsweise 38,50 Euro. Damit sind Fahrten bis nach Wismar, Rostock und Stralsund möglich, nicht aber nach Binz auf Rügen und in die Kaiserbäder Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin auf Usedom. Eine reguläre Zugfahrt von Berlin etwa nach Binz kostet 50,40 Euro. Frühbucher können allerdings auch zu günstigeren Sparpreisen fahren.

Das Ticket "Stadt-Land-Meer-Ticket Plus" gilt laut Bahn AG zwei Tage pro Richtung. Damit seien Zwischenstopps jederzeit möglich. Das Angebot könne mit beliebig vielen eigenen Kindern oder Enkeln bis einschließlich 14 Jahren genutzt werden. Die Tickets seien sowohl für die 2. als auch für die 1. Klasse verfügbar.

