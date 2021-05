Seen und Tiere: MV lockt mit 900-Kilometer-Naturparkweg

Großen Luckow/Usedom/Lübtheen. Naturfreunde und Wanderer können jetzt in Mecklenburg-Vorpommern einen mehr als 900 Kilometer langen Wanderweg von West nach Ost nutzen. Der neu ausgewiesene "Naturparkweg" führt vom Schaalsee bei Lübtheen (Ludwigslust-Parchim) über die Mecklenburgische Schweiz und die Müritz nach Vorpommern und so durch insgesamt neun Großschutzgebiete, wie das Schweriner Umweltministerium am Mittwoch mitteilte. "Wir wollen so die Nationalen Naturlandschaften besser erlebbar machen", erklärte Landesumweltminister Till Backhaus (SPD).

Der Weg führt unter anderem ins Sternberger Seenland und dann in die Mecklenburgische Schweiz bei Großen Luckow und auf den Röthelberg bei Burg Schlitz, wo der Begriff "Mecklenburgische Schweiz" geprägt wurde. Dann kann man auf einer Nordroute bis Usedom und an das Stettiner Haff bei Ueckermünde und Torgelow wandern und südlich durch die Feldberger Seenlandschaft und den Müritz-Nationalpark wieder zurückkommen. Der Naturparkweg E9a soll auch Teil eines Europäischen Fernwanderwegenetzes sein.

Um die Routen einfach zu finden, wird es nach Angaben der Tourimusverbände eine App geben, die sich Nutzer auf das Handy laden können und damit auch Naturschönheiten am Wegrand, wie alte Bäume, Findlinge und spektakuläre Landschaftsblicke nicht verpassen.

