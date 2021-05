Feuer zerstört viergeschossiges Haus

Wolgast. Ein Feuer hat am Montag ein viergeschossiges Haus in Wolgast (Vorpommern-Greifswald) zerstört. Wie ein Polizeisprecher erklärte, wird wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Der Brand war gegen Mittag in dem leerstehenden Haus unweit der Werft ausgebrochen und wurde erst am frühen Abend gelöscht. Mehrere Feuerwehren verhinderten, dass die Flammen auf Nachbargebäude übergriffen. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:210524-99-726161/2