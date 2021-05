61-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Mirow. Bei einem Verkehrsunfall ist am Montag ein Motorradfahrer in Mirow (Mecklenburgische Seenplatte) schwer verletzt worden. Der 61-jährige Motorradfahrer wollte in Höhe einer Tankstelle rechts an einem linksabbiegenden Auto vorbeifahren, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei berührte er zunächst den Wagen und dann einen am Straßenrand liegenden Feldstein. Der Fahrer stürzte und verletzte sich schwer. Eine Polizeistreife leistete erste Hilfe und forderte Rettungskräfte an. Der schwerletzte Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen.

© dpa-infocom, dpa:210524-99-725131/2