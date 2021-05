Landesregierung berät über Lockerungen im Sport

Schwerin. Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns berät am Samstag (16.00 Uhr) in Schwerin über Lockerungen im Sport. Dabei geht es etwa um die Öffnung von Fitnessstudios. Auf einem Landes-Corona-Gipfel in der vergangenen Woche war für die Öffnung der Fitnessstudios ursprünglich der 7. Juni anvisiert worden. Wegen des deutlich gesunkenen Sieben-Tage-Inzidenzwertes, könnten diese Pläne nun bereits früher umgesetzt werden. Ein entsprechender Öffnungsschritt ist sehr wahrscheinlich mit einer Testpflicht verbunden. Über die Ergebnisse der Beratungen wollen im Anschluss Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Sportministerin Stefanie Drese (beide SPD) informieren. In der kommenden Woche sind weitere Beratungen zu Öffnungen vorgesehen. Am Dienstag steht die Kultur im Mittelpunkt, am Mittwoch der Tourismus.

© dpa-infocom, dpa:210521-99-695331/3