Jacken und Rucksäcke hängen in einer Kita an Haken im Flur.

Kindergärten Erster Kita-Landeselternrat in MV gegründet

Schwerin. In Mecklenburg-Vorpommern hat sich der erste Kita-Landeselternrat gegründet. Das teilte das Sozialministerium am Freitag in Schwerin mit. Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) begrüßte die Gründung der Interessenvertretung. "Mir ist es ein sehr wichtiges Anliegen, gemeinsam mit dem Landeselternrat die Qualität unserer Kindertagesförderung und die Elternpartnerschaft im Land weiter voranzubringen", betonte die Ministerin.

© dpa-infocom, dpa:210521-99-696091/2