Schilder weg: Diebe lassen gehäuft Verkehrszeichen mitgehen

Neubrandenburg. Die Polizei an der Mecklenburgischen Seenplatte muss jetzt auch nach Verkehrsschildern "fahnden." Wie eine Polizeisprecherin am Freitag in Neubrandenburg erläuterte, wurden eine Vielzahl unterschiedlicher Schilder und Warnbaken innerhalb weniger Tage gestohlen. Auffallend sei, dass die Diebstähle oft im Zusammenhang mit Umleitungen und Baustellen passiert seien. Dazu gehören unter anderem Zeichen für Halteverbote, verschmutzte Fahrbahn oder auch Radfahrverbote.

Betroffen sind die Regionen Feldberg, Neustrelitz, Malchin sowie Waren an der Müritz, wo an der Bundesstraße 192 gebaut wird. Der reine Sachschaden wird auf eine vierstellige Summe geschätzt. Eine solche Häufung sei ungewöhnlich, erklärte die Sprecherin.

