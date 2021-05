Verkehr Staus in Richtung Küste am Pfingstwochenende erwartet

Hamburg. Pfingsturlauber müssen auf den Autobahnen im Norden mit Staus rechnen. Nach Angaben des ADAC besteht Staugefahr um Hamburg und auf den Autobahnen zu Nord- und Ostsee. Wer etwa nach Scharbeutz oder an Timmendorfer Strand wolle, müsse extra Zeit einkalkulieren. Auf der A1 zwischen Pansdorf und Neustadt gebe es aufgrund von Baustellen große Fahrbahnsperrungen, sagte der Sprecher des ADAC. Auf der A7 um den Elbtunnel bestehe ebenfalls Staugefahr. Der ADAC empfiehlt daher eine frühe Anreise am Freitag und eine späte Abreise am Montag. Zwar würden die Lockerungen der Corona-Maßnahmen etwa zu einem "Run auf die Inseln" beitragen, das Verkehrsaufkommen würde dennoch nicht an die Vor-Corona-Zeit anknüpfen.

