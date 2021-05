Ein Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht steht an einer Unfallstelle.

Unfälle Motorradfahrer rettet sich mit Sprung in Graben vor Auto

Röbel. Mit einer Bremsung und einem Sprung vom fahrenden Motorrad hat sich ein Biker bei Röbel (Mecklenburgische Seenplatte) vor einem entgegenkommenden Auto in Sicherheit gebracht. Der 57-Jährige landete am Donnerstag im Straßengraben, wurde dabei schwer verletzt und kam in eine Klinik, wie eine Polizeisprecherin sagte. Ein 70 Jahre alte Autofahrer hatte zwischen Röbel und Sietow einen Lastwagen überholen wollen. Das Auto und das Motorrad stießen frontal zusammen. Der Autofahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

