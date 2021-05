Hochschulen Pläne für Rückkehr zur Präsenzlehre an Hochschulen in MV

Schwerin. Nach drei Online-Semestern können die Studierenden in Mecklenburg-Vorpommern auf eine Rückkehr zur Präsenzlehre hoffen. Nächste Woche werde über Öffnungsschritte beraten, kündigte Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) am Donnerstag in Schwerin an. "Wir werden dort eine Perspektive eröffnen können." Die Corona-Infektionszahlen sind in Mecklenburg-Vorpommern zuletzt stark gefallen. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch erstmals seit Anfang Dezember unter dem Wert von 50.

© dpa-infocom, dpa:210520-99-678543/2