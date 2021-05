Kinder- und Jugendsport wird in kommender Woche gelockert

Schwerin. Der Kinder- und Jugendsport wird in der kommenden Woche in Mecklenburg-Vorpommern gelockert. In Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 sollen Kinder und Jugendliche von kommenden Mittwoch an mit bis zu 20 Sportlern im Freien trainieren dürfen, wie Sportministerin Stefanie Drese (SPD) am Donnerstag in Schwerin ankündigte. Das betrifft demnach die Landkreise Vorpommern-Rügen, Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim sowie die kreisfreien Städte Rostock und Schwerin.

In den drei Landkreisen, die derzeit noch über dem Wert von 50 liegen, soll am kommenden Mittwoch entschieden werden, ob sie von Donnerstag an auch von dieser Lockerung Gebrauch machen können. Drese kündigte weiter an, dass bei einem Sport-Gipfel am Samstag über weitere Lockerungsschritte beraten werden soll, die bereits nach Pfingsten umgesetzt werden könnten. Dazu zählt etwa die Öffnung von Fitnessstudios.

