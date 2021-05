Transporter und Werkzeug im Wert von 115.000 Euro gestohlen

Pasewalk. Unbekannte haben in Vorpommern einen Transporter und Werkzeug im Gesamtwert von 115.000 Euro gestohlen. Wie eine Polizeisprecherin erklärte, ereigneten sich beide Vorfälle in der Nacht zu Donnerstag in Friedberg nördlich von Pasewalk (Vorpommern-Greifswald). Ein Transporter, der auf einem unbefestigtem Parkplatz stand, wurde aufgebrochen und Werkzeug im Wert von 25 000 Euro entwendet. Ein zweiter Firmentransporter, in dem Geräte und Werkzeuge waren, verschwand komplett. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang.

Im Osten Mecklenburg-Vorpommerns werden seit Monaten immer wieder Firmentransporter aufgebrochen und Werkzeug gestohlen oder auch komplett entwendet. Die Polizei riet deshalb, entweder Werkzeuge nie längere Zeit unbeaufsichtigt in Firmenfahrzeugen zu lassen oder die Fahrzeuge auf umzäunten Betriebsgeländen zu parken. Ende April waren zuletzt gleich drei Transporter von einem Grundstück in Weitin bei Neubrandenburg verschwunden.

© dpa-infocom, dpa:210520-99-675423/2