Schwimmen in sauberem Wasser: Gute Noten für viele Gewässer

Schwerin/Rostock. In Mecklenburg-Vorpommern sind 97 Prozent der Badegewässer als sehr gut oder gut eingestuft worden. Das sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Donnerstag zum offiziellen Auftakt der Badesaison in den Landkreisen Vorpommern-Greifswald, Rostock, Ludwigslust-Parchim und den kreisfreien Städten Schwerin und Rostock. In den Landkreisen Vorpommern-Rügen, Nordwestmecklenburg und Mecklenburgische Seenplatte wurde der offizielle Beginn der Badesaison wegen der Corona-Pandemie auf den 20. Juni verschoben. "Wenngleich coronabedingt einige Landkreise etwas später mit dem offiziellen Auftakt starten, kann natürlich auch dort schon gebadet werden", berichtete Glawe.

Insgesamt werden in Mecklenburg-Vorpommern knapp 500 Badegewässer hygienisch überwacht. Die Bewertungen basieren auf einem statistischen Mittelwert der Untersuchungen aus den jeweils vergangenen vier Jahren. "Bis zum 10. September werden die örtlichen Gesundheitsbehörden regelmäßig zur Kontrolle der Badegewässer unterwegs sein, um die Badegewässer zu überprüfen", sagte Glawe. Die Ergebnisse sind auf einer Badewasser-Karte im Internet abrufbar, zudem gibt es die App "Badewasser-MV".

