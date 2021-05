Mädchen Richtung Zug gezogen? Mann bestreitet Vorwurf

Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei.

Schwerin. Knapp eine Woche nach dem mutmaßlichen Angriff auf ein zwölfjähriges Mädchen an einem Bahnhof in Schwerin gibt der Fall Polizei und Staatsanwaltschaft noch Rätsel auf. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag erklärte, bestreitet der verhaftete 30-Jährige die Vorwürfe bisher. Nun sollen die Zwölfjährige und ihre 13 Jahre alte Bekannte nochmals genauer angehört werden.

Der Mann ohne festen Wohnsitz soll die Mädchen am 14. Mai nachmittags am kleinen Haltepunkt Schwerin-Mitte getroffen haben. Nach Angaben der Mädchen habe er versucht, die Jüngere über eine Sicherheitslinie auf dem Bahnsteig in Richtung eines durchfahrenden Güterzuges zu ziehen. Das Mädchen und die Bekannte sollen sich kräftig gewehrt haben, konnten sich befreien und seien dabei leicht verletzt worden. Ein Zeuge habe die Polizei alarmiert.

Die Beamten trafen die Mädchen noch am Bahnhof. Kurz danach sei der Gesuchte ebenfalls in Bahnhofsnähe angetroffen und festgenommen worden. Ein Amtsgericht erließ wegen der bisherigen Angaben einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. "Es gibt einen dringenden Tatverdacht und es besteht Fluchtgefahr", sagte der Sprecher. Den genauen Anlass für den Vorfall müssten aber erst die weiteren Ermittlungen ergeben. Der Tatverdächtige werde von einem Anwalt vertreten.

© dpa-infocom, dpa:210520-99-673183/2