Jury vergibt Upcycling-Kunstpreis in Lübz

Lübz/Berlin. Die Stadt Lübz (Ludwigslust-Parchim) wird von diesem Samstag an zum Zentrum der sogenannten Upcycling-Kunst in Deutschland. In einer Ausstellung zeigen acht Frauen und Männer ab Samstag ihre Kunstwerke, mit denen sie sich um den 1. Upcycling-Kunstpreis upc bewerben, wie Kuratorin Julia Theek am Donnerstag erklärte. Sie seien anonym anhand ihrer Arbeiten aus insgesamt 1000 Bewerbungen ausgewählt worden. Theek leitet das Lübzer Zentrum für zirkuläre Kunst am Markt. Beim Upcycling verwenden die Macher Alltagsdinge, die sonst im Abfall landen würden.

Diese Bewegung, die auf die Einsparung von Ressourcen und Ökologie setzt, gibt es weltweit. Als Höhepunkt gilt seit 1995 die jährliche Kunstschau in Barcelona, die Drapart. Der 1. Upcycling-Kunstpreis soll Ende Mai vergeben werden. Dem Sieger winken eine Teilnahme an der Kunstmesse in Barcelona sowie 2000 Euro. Die Ausstellung werde danach ab 7. Juni für neun Monate in Berlin-Mitte zu sehen sein.

Kandidaten sind in Lübz die Mecklenburgerinnen Ramona Seyfarth und Daniela Melzig, die alte Werbeprospekte und Fensterrahmen verarbeitet haben, sowie Eric Weiser (Leipzig). Er hat weltweit gefundene alte Fußbälle zerschnitten und neu zusammengefügt. Dazu kommen Kunstmaschinen von Willi Reiche (Bonn), ein Pixelbild aus Plastikresten von Gudrun Staiger & Rudi Beutinger (Stuttgart) sowie Jürgen Hohmann (Kassel) und Kerstin Bruchhäuser (Hamburg). Zur Jury gehören Drapart-Intendantin Tanja Grass und "Upcycling-Influencer" Thomas Klotz.

