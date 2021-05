Schwesig: Weitere Lockerungen geplant

Schwerin. Wegen des spürbaren Rückgangs des Sieben-Tage-Inzidenzwertes in Mecklenburg-Vorpommern hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) weitere Lockerungen angekündigt. Sie habe das Kabinett deshalb gebeten, an diesem Donnerstag zu einer Sondersitzung zusammenzukommen, teilte sie am Mittwochabend mit. Schwesig sagte, dass nach den Pfingstferien in Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 auch die oberen Jahrgänge in die Schule zurückkehren sollen.

"Ich freue mich sehr darüber, dass die Inzidenz im Land jetzt schneller als erwartet unter 50 gesunken ist. Das zeigt, dass der Lockdown richtig war. Ich danke allen Bürgerinnen und Bürgern, die dazu ihren Beitrag geleistet haben", so Schwesig.

Weitere Entscheidungen über Öffnungsschritte sind Schwesig zufolge am Wochenende geplant, dann steht der Sport im Vordergrund, in der kommenden Woche dann die Kultur und der Tourismus. Was in diesen Bereichen genau zu welchem Zeitpunkt gelockert werden könnte, ließ die Regierungschefin zunächst offen.

Zahlreiche Verbände und Politiker hatten zuvor frühere Entscheidungen und mehr Lockerungen gefordert. Erst in der vergangenen Woche hatte die Landesregierung auf einem Landes-Corona-Gipfel zahlreiche Lockerungen auf den Weg gebracht, etwa im Tourismus, Handel oder der Gastronomie. Der Tourismus wird jedoch erst zum 7. Juni gelockert, dann dürfen nur Einheimische im Nordosten Urlaub machen, eine Woche später dürfen dann auch Menschen aus allen anderen Regionen Deutschlands nach MV kommen.

