CDU-Fraktionschef fordert frühere Lockerungen

Schwerin. CDU-Fraktionschef Wolfgang Waldmüller fordert frühere Tourismus-Lockerungen in einigen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns. Spätestens Ende Mai müsste zumindest der Landkreis Vorpommern-Rügen für den Tourismus vollständig öffnen können, sagte Waldmüller in einer am Mittwoch in Schwerin veröffentlichten Mitteilung. Bestenfalls müssten Nordwestmecklenburg sowie die Hansestadt Rostock ebenfalls dann hinzukommen, sofern die Sieben-Tage-Inzidenz verhältnismäßig niedrig bleibe. Waldmüller ist Präsident des Landestourismusverbandes.

Vom 7. Juni an könnten diese Regelungen dann auf die restlichen Regionen des Bundeslandes ausgedehnt werden. "Ein Nachjustieren der Lockerungsschritte ist aus meiner Sicht epidemiologisch vertretbar und dringend geboten, zumal die Erfahrungen im Nachbarbundesland zeigen, dass sicherer Tourismus machbar ist", sagte Waldmüller mit Blick Richtung Schleswig-Holstein, wo Tourismus bereits früher möglich ist. Abseits des Tourismus gebe es noch zahlreiche weitere Bereiche, die dringend auf einen klaren Fahrplan warteten, wie etwa die Kultur oder der Vereinssport.

Der Tourismus in MV wird in einem ersten Schritt landesweit vom 7. Juni an hochgefahren, zunächst aber nur für Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns, vom 14. Juni an ist Urlaub auch für Menschen aus allen anderen Regionen Deutschlands im Nordosten möglich.

Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) betonte auf dpa-Anfrage, dass stetig geprüft werde, ob weitere Lockerungen eher möglich sind. Der Wunsch nach Öffnungen sei verständlich. "Keiner möchte öffnen, um nach wenigen Tagen pandemiebedingt wieder zu schließen. Die Entscheidungen sind im Rahmen des MV Gipfels mit den Branchen abgestimmt worden", betonte der Minister.

