Forscher untersuchen natürliche Mittel gegen Vibrionen

Rostock/Kiel. Wissenschaftler aus Rostock und Kiel wollen herausfinden, wie die Vibrionen-Belastung an Stränden auf natürlichem Wege gesenkt werden kann. In einem internationalen Forschungsverbund soll untersucht werden, ob etwa Seegraswiesen oder Muschelbänke in Strandnähe gegen Vibrionen helfen könnten, teilten das Leibniz-Institut für Ostseeforschung (IOW) am Mittwoch mit. Neben den Deutschen seien Forscher aus sieben Ostsee-Anrainerstaaten dabei.

Vibrio-Bakterien sind an der gesamten Ostseeküste verbreitet. In seltenen Fällen können sie schwere Infektionen bei Badegästen verursachen. Da sie sich bei Wassertemperaturen von etwa 20 Grad verstärkt vermehren und die Ostsee immer wärmer wird, könnte das zu einem Problem werden. Gefährdet sind vor allem Ältere sowie Menschen mit chronischen Grundleiden oder einer Immunschwäche.

Zwar gebe es erste Hinweise, dass Seegraswiesen die Zahl von Vibrionen reduziere. Allerdings wissen die Wissenschaftler noch nicht, was die Gründe sind. Sollten sich die Hinweise bestätigen, könnten etwa gezielt Seegraswiesen oder Muschelbänke an vielbesuchten Stränden angelegt werden.

