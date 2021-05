Kontaktregelungen sollen zunächst bis 17. Juni gelten

Schwerin. Die in der Corona-Pandemie angekündigten gelockerten Kontaktbeschränkungen in Mecklenburg-Vorpommern sollen zunächst bis zum 17. Juni gelten. Bis dahin soll die entsprechende Corona-Landesverordnung verlängert werden, wie ein Regierungssprecher am Mittwoch auf dpa-Anfrage mitteilte. Die Landesregierung hatte sich darauf verständigt, dass sich von Donnerstag an wieder mehr Menschen treffen können - dann dürfen wieder zwei Haushalte zusammenkommen. Zuvor durfte sich ein Haushalt nur mit einer weiteren Person treffen.

Kinder bis 14 Jahre werden weiterhin nicht mitgezählt. Paare, die nicht zusammen wohnen, gelten dennoch als ein Haushalt. Wer bereits zweimal geimpft worden ist, wird ebenfalls nicht mitgezählt. Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) wurde bislang etwa jeder Zehnte im Nordosten zweimal geimpft.

