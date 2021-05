AfD-Landessprecher Brauer tritt zurück

Schwerin/Neubrandenburg. Der Co-Vorsitzende der AfD in Mecklenburg-Vorpommern, Hagen Brauer, ist zurückgetreten. Er spüre nicht mehr das volle Vertrauen der Landespartei, sagte Brauer der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Er wolle weiterhin in der Partei und in der Schweriner Stadtvertretung bleiben. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Somit ist Leif-Erik Holm zunächst alleiniger Landessprecher der Partei. Der 67 Jahre alte Brauer war seit 2019 Co-Landeschef und stand eher in Holms Schatten. Brauer war am Wochenende bei der AfD-Landeswahlversammlung in Kemnitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) damit gescheitert, sich auf die Kandidatenliste für die Landtagswahl wählen zu lassen.

"Ich bedauere diesen Schritt ausdrücklich, da ich mit Hagen Brauer sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet habe und das auch gerne weiter getan hätte", sagte Holm auf dpa-Anfrage. Die Enttäuschung könne er verstehen, der Rücktritt wäre aus seiner Sicht aber nicht nötig gewesen. "Im Namen der AfD MV danke ich Hagen Brauer für seine Arbeit. So war er maßgeblich für die Koordinierung unseres Wahlprogramm-Entwurfs verantwortlich. Dafür gebührt ihm Anerkennung und Dank", betonte Holm.

