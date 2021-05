Auto prallt gegen Hirschkuh: 35.000 Euro Schaden

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife.

Mellenthin. Auf der Insel Usedom ist ein Auto am Mittwochfrüh mit einer ausgewachsenen Hirschkuh zusammengestoßen. Dabei wurde der fast neue Wagen des 56-jährigen Fahrers stark demoliert. Der Mann von der Insel blieb aber unverletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Unfall ereignete sich in einem Waldstück auf der Bundesstraße 110 kurz vor dem Abzweig nach Mellenthin im Inselsüden. Der Schaden am Wagen wurde auf 35.000 Euro geschätzt.

Das Wildtier überlebte den Zusammenprall nicht. Wegen der Corona-Pandemie dürfen bisher noch keine Urlauber auf der Ostseeinsel übernachten, weshalb es ruhiger auf den Straßen ist als sonst. Hirschkühe können bis zu 200 Kilogramm an Gewicht erreichen.

