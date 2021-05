Saisonstart: Rettungs-Zufahrt zum Nothafen Darßer Ort offen

Prerow. Rechtzeitig vor Beginn der Saison ist der Zugang für Rettungsboote am Nothafen Darßer Ort freigelegt worden. Bei der regelmäßigen Ausbaggerung wurden vom Spezialschiff "Elisabeth Høj" 19 000 Kubikmeter Sand aus der Fahrrinne gehoben. Das Baggergut wurde anschließend in einem offenen Gewässerbereich verklappt. Die Baggerarbeiten seien somit abgeschlossen, teilte das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommerns am Dienstag mit. Die Kosten der Baggerung belaufen sich auf rund 240 000 Euro. Die Kosten trägt das Land Mecklenburg-Vorpommern.

Der Hafen diene als wichtiger Nothafen für in Seenot geratene Boote, sagte Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD). Durch Strömungsverhältnisse lege sich hier oft viel Sand ab. Die Zufahrt müsse daher zweimal im Jahr bis zur Fertigstellung des Inselhafens Prerow freigebaggert werden.

