Stiftung: Kirche des Jahres steht in Mecklenburg-Vorpommern

Ranzin. Die an der touristisch frequentierten Strecke nach Usedom liegende Ranziner Kirche hat die Auszeichnung "KiBa-Kirche des Jahres 2021" erhalten. Das teilte die Geschäftsführerin der Stiftung KiBa, Catharina Hasenclever, am Dienstag mit. Die KiBa ist eine Stiftung der Evangelischen Kirche in Deutschland und der evangelischen Landeskirchen und hat seit 1999 Sanierungsvorhaben in Höhe von 33,9 Millionen Euro vergeben.

Die im Landkreis Vorpommern-Greifswald stehende Kirche genieße großen Anklang, dies sei vor allem ein Grund für die Auszeichnung gewesen, sagte Hasenclever. Das Gotteshaus wurde im 13. Jahrhundert gebaut, ist aus Backstein und steht auf einem spätgotischen Feldstein-Unterbau.

Die Kirche wurde erst kürzlich renoviert. Die Stiftung KiBa förderte die Renovierungen mit 10 000 Euro. Nach Angaben der Stiftung hatte sich die Ranziner Kirche gegen zwölf andere im vergangenen Jahr geförderte Kirchen durchgesetzt. Auf Platz zwei landete die Stiftskirche St. Cyriakus in Frose in Sachsen-Anhalt.

