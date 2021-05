Eine Lehrerin schreibt in einer Schule Wörter mit "Sp" an eine Tafel.

Gesundheit CDU: Kritik an Corona-Schulregelung in Vorpommern-Greifswald

Schwerin/Greifswald. Der Schulstart am Montag mit Wechselunterricht für alle im Landkreis Vorpommern-Greifswald hat bei der CDU in der Region für Verärgerung gesorgt. "Viele Eltern von Kindern der Klassenstufen eins bis sechs in Vorpommern-Greifswald wurden am Wochenende oder auch erst am heutigen Morgen davon überrascht, dass in Vorpommern-Greifswald kein Präsenzunterricht, sondern doch nur Wechselunterricht stattfindet", erklärte die stellvertretende CDU-Kreisvorsitzende Jeannette von Busse.

Hintergrund ist das knappe Überschreiten der Sieben-Tage-Inzidenz von 100 auf Basis der Zahlen des Robert Koch-Institutes am Stichtag Mittwoch letzter Woche. Das RKI meldete an dem Tag eine Inzidenz von 100,6 für Vorpommern-Greifswald. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus), das schneller ist, meldete die Inzidenz von 100,6 am Dienstagnachmittag und am Mittwochnachmittag dann 98.

