Radlerin mit Kopfverletzungen gefunden: Zeugen gesucht

Stralsund. Nach einem schweren Unfall einer älteren Radfahrerin in Stralsund sucht die Polizei nach Zeugen. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte, wurde die 83-jährige Radlerin am Freitag nach einem Sturz mit schwersten Kopfverletzungen auf einem Radweg gefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Frau aus Stralsund vorher frontal mit einer entgegenkommenden Radfahrerin zusammengestoßen sein, die dann aber weitergefahren sein soll. Davon hätten Ersthelfer berichtet. Die Geschädigte, die keinen Fahrradhelm trug, kam per Rettungswagen in eine Klinik.

