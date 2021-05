Rostocks Handballer in der Zwischenrunde gegen Pfullingen

Rostock. Die Handballer des HC Empor Rostock treffen in der Zwischenrunde um den Zweitliga-Aufstieg auf den VfL Pfullingen. Die Schwaben setzten sich am Samstag mit 34:32 beim TV Willstedt durch und stehen damit als Zweiter der Gruppe B fest. Die Mecklenburger schließen die Gruppe A als Dritter ab.

Das Hinspiel findet am kommenden Wochenende in Rostock statt, das Rückspiel eine Woche später in Baden-Württemberg. Im Anschluss an die vier Duelle der Zwischenrunde werden in zwei Finalpartien in Hin- und Rückspiel die beiden Zweitliga-Aufsteiger ermittelt.

