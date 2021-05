Deutsches Meeresmuseum startet digital ins 70. Jubiläum

Stralsund. Das Deutsche Meeresmuseum in Stralsund startet digital in das 70. Jubiläum. Am Sonntag wird einer Mitteilung zufolge im Rahmen des 44. Internationalen Museumstages der erste Teil eines fortlaufenden Programms im Internet veröffentlicht. In einer Podcastfolge aus der Reihe "UNSERE MeeresWELTEN" gehe es um den Blick in die mögliche Zukunft des Museums, um sich auch an seine Geschichte zu erinnern. Während des Sommers werde es weitere Angebote geben, unter anderem einen Animationsfilm und einen Jubiläumsband über die Geschichte, Aufgaben und Pläne des Deutschen Meeresmuseums.

Eine geplante Festveranstaltung Ende Mai musste laut einer Sprecherin des Deutschen Meeresmuseums in der Corona-Pandemie abgesagt werden. Um das nachzuholen, sei eine Hybrid-Veranstaltung im Juni in Planung.

Vor 70 Jahren war in das ehemalige Dominikanerkloster St. Katharinen in Stralsund ein kleines Naturmuseum eingezogen. Es spezialisierte sich zum meereskundlichen Ausstellungshaus und entwickelte sich zum meistbesuchten Museum der DDR. Nach der Wiedervereinigung wurde das Museum in die Stiftung Deutsches Meeresmuseum überführt.

© dpa-infocom, dpa:210516-99-615673/2