Schwerin: 200 Menschen demonstrieren gegen Corona-Maßnahmen

Schwerin. In Schwerin haben am Samstag rund 200 Menschen bei mehreren Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Bei einer Gegendemonstration hätten sich rund 50 Menschen in der Innenstadt zusammengefunden, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Zu Zwischenfällen sei es zunächst nicht gekommen. Vor dem Hintergrund eskalierender Gewalt in Nahost kamen laut Polizei zudem bei mehreren Demonstrationen in der Landeshauptstadt jeweils 10 bis 15 Menschen zusammen. Auch hier habe es keine Zwischenfälle gegeben.

© dpa-infocom, dpa:210515-99-609734/2