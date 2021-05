Hansa Rostock nach 1:0 in Unterhaching Tabellenführer

Unterhaching. Hansa Rostock ist dem Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga ein weiteres gutes Stück näher gekommen. Das Team von Trainer Jens Härtel am Samstag zu einem 1:0 (1:0) beim bereits feststehenden Absteiger SpVgg Unterhaching und übernahm vorerst die Tabellenführung in der 3. Liga von Dynamo Dresden, das am Sonntag Türkgücü München empfängt.

Philip Türpitz (25. Minute) erzielte das entscheidende Tor für die Mecklenburger, die vor dem letzten Spieltag bereits den Relegationsplatz drei sicher haben.

Die bis auf den gelb-gesperrten Jan Löhmannsröben in Bestbesetzung angetretenen Hanseaten waren von Beginn an die klar dominierende Vertretung und hätten früh in Führung gehen können. Nach nur vier Minuten strich ein Schuss aus 16 Metern von Rechtsaußen Nik Omladic nur knapp am rechten Pfosten vorbei.

Türpitz zielte besser und belohnte die starke Rostocker Anfangsphase. Der Linksaußen zog auf Vorlage von Mittelstürmer John Verhoek von der Strafraumgrenze ab und traf unhaltbar für Haching-Keeper Jo Coppens ins rechte untere Eck. Haching zeigte jedoch Reaktion und bemühte sich um den Ausgleich, ohne jedoch die sichere Rostocker Defensive um Torhüter Markus Kolke ernsthaft in Gefahr zu bringen.

Nach vorn ging bei den Mecklenburgern im zweiten Abschnitt aber so gut wie nichts mehr. So war der zehnte Auswärtssieg der Saison bis zum Ende keinesfalls gesichert.

