Bislang rund 370 Corona-Verfahren bei Verwaltungsgerichten

Eine FFP2-Maske hängt in einem Auto.

Schwerin. Bei den beiden Verwaltungsgerichten des Landes in Schwerin und Greifswald sowie dem Oberverwaltungsgericht sind seit März 2020 rund 370 Klagen gegen staatliche Corona-Beschränkungen eingegangen. Diese Zahlen beruhten auf Umfragen bei den Gerichten, sagte ein Sprecher des Justizministeriums am Dienstag. Zwei Drittel seien inzwischen erledigt. Über ihren Ausgang gebe es keine Erfassung. Zunächst hatte die "Schweriner Volkszeitung" berichtet. Laut Gesundheitsministerium fielen bei den Verfahren für das Land bisher knapp 400 000 Euro Gerichts- und Anwaltskosten an.

Die hohe Anzahl der Verfahren zeige, wie gut der Rechtsstaat auch in Pandemiezeiten funktioniert, sagte die rechtspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Jacqueline Bernhardt. Sie mache aber auch deutlich, dass die Landesregierung die rechtliche Zulässigkeit von Maßnahmen bereits im Vorfeld genauer überprüfen muss und dafür die eigene rechtliche Expertise umfassend nutzen sollte. "Gerichte sollten nur ausnahmsweise eingeschaltet werden müssen und kein ständiges Korrektiv sein."

© dpa-infocom, dpa:210511-99-552496/2